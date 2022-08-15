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В Харькове прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 15 августа, жители Харькова услышали взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и Telegram мэра Игоря Терехова.

Жителям города и области необходимо пройти в укрытия.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено 23:00

По данным местных СМИ, жители Харькова услышали новую серию взрывов в городе.

Обновлено 23:22

Под обстрелами оказался Киевский район. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Прошу всех быть осторожными, придерживаться правил двух стен", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три громады Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

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Харьковвоздушная тревогаВзрыв