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У Харкові прогриміли вибухи

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 15 серпня, жителі Харкова почули вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Офіційні джерела поки не розкрили деталі інциденту. Жителям міста і області необхідно пройти в укриття.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.

Оновлено 23:00

За даними місцевих ЗМІ, мешканці Харкова почули нову серію вибухів у місті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

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Харківвоздушная тревогаВибух