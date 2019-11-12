В Харькове полицейский открыл стрельбу в метро

В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, пострадавших нет.

"На момент инцидента станция метро" Научная "не работала и была пустой", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сообщается, что спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

"По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в г. Полтаве", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в одном из супермаркетов Харькова подросток выстрелил с пневматического пистолета в сторону посетителей. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Напомним, вчера в Мариуполе мужчина стрелял по прохожим. Полиция его задержала.

Отметим, в Киеве на Житомирской трассе бросили взрывчатку на крышу автомобиля, в котором находился директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. В результате взрыва погиб водитель автомобиля.