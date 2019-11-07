В супермаркете Харькова подросток устроил стрельбу, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время ссоры 14-летний парень выстрелил в сторону посетителей супермаркета

В одном из супермаркетов Харькова 14-летний парень выстрелил с пневматического пистолета в сторону посетителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел 6 ноября в 18:35 в Основянском районе Харькова. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Правоохранители изьяли пистолет и направили на экспертное исследование. Решается вопрос о сообщении о подозрении подростку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 6 ноября киевлянин устроил стрельбу в подъезде многоэтажного дома по соседям, в результате чего ранение получил один человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве 6 ноября на Житомирской трассе бросили взрывчатку на крышу автомобиля, в котором находился директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. В результате взрыва погиб водитель автомобиля.