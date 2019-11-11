В Мариуполе мужчина открыл стрельбу по прохожим

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчину задержал полицейский, находясь вне службы

В Мариуполе полицейский задержал мужчину, который открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 10 ноября на улице Олимпийской. Патрульный полицейский, который находился вне службы, заметил мужчину с ножом.

"Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг последний достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять из него по прохожим", - сообщается, что

Как отметили в пресс-службе, полицейский вызвал коллег, которые были на смене.

"Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя, ведь промедление могло привести к трагедии. Только мужчины удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал приезда полицейских", - добавили в пресс-службе.

Фото: патрульный полицейский Андрей Высоцкий (patrol.police.gov.ua)

Фото: задержание стрелка (patrol.police.gov.ua)

Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 14-летний парень выстрелил с пневматического пистолета в сторону посетителей. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

РБК-Украина также сообщало, что вечером 6 ноября киевлянин устроил стрельбу в подъезде многоэтажного дома по соседям, в результате чего ранение получил один человек.