В Харькове остановили одну из линий метро: что известно

В Харькове в среду, 23 августа, остановили движение поездов по Салтовской линии метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена в Telegram .

"Уважаемые пассажиры! С 11:00 движение поездов по Салтовской линии метрополитена временно приостановлено. Также станция "Исторический музей" временно закрыта для обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.

Также в Харькове для пассажиров закрыли центральную станцию метро "Исторический музей".

Напомним, в связи с введением затяжного комендантского часа в Харькове и области изменен график работы метрополитена. Сегодня харьковское метро будет работать до 18:00.

Как сообщалось, в Харькове и области изменят комендантский час и усилят комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.

К тому же "Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.