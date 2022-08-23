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В Харькове остановили одну из линий метро: что известно

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Харьков, Вторник 23 августа 2022 12:28
В Харькове остановили одну из линий метро: что известно Фото: в Харькове остановили Салтовскую ветку метрополитена (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове в среду, 23 августа, остановили движение поездов по Салтовской линии метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена в Telegram.

Также в Харькове для пассажиров закрыли центральную станцию метро "Исторический музей".

"Уважаемые пассажиры! С 11:00 движение поездов по Салтовской линии метрополитена временно приостановлено. Также станция "Исторический музей" временно закрыта для обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с введением затяжного комендантского часа в Харькове и области изменен график работы метрополитена. Сегодня харьковское метро будет работать до 18:00.

Как сообщалось, в Харькове и области изменят комендантский час и усилят комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.

К тому же "Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.

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Харьков метро
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