В Харькове остановили одну из линий метро: что известно
В Харькове в среду, 23 августа, остановили движение поездов по Салтовской линии метрополитена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского метрополитена в Telegram.
Также в Харькове для пассажиров закрыли центральную станцию метро "Исторический музей".
"Уважаемые пассажиры! С 11:00 движение поездов по Салтовской линии метрополитена временно приостановлено. Также станция "Исторический музей" временно закрыта для обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.
Напомним, в связи с введением затяжного комендантского часа в Харькове и области изменен график работы метрополитена. Сегодня харьковское метро будет работать до 18:00.
Как сообщалось, в Харькове и области изменят комендантский час и усилят комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.
К тому же "Укрзализныця" отменит все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.