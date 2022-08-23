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У Харкові зупинили одну з ліній метро: що відомо

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Харків, Вівторок 23 серпня 2022 12:28
У Харкові зупинили одну з ліній метро: що відомо Фото: у Харкові зупинили Салтівську гілку метрополітену (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові в середу, 23 серпня, зупинили рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену в Telegram.

Також у Харкові для пасажирів закрили центральну станцію метро "Історичний музей".

"Шановні пасажири! З 11:00 рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену тимчасово призупинено. Також станція "Історичний музей" тимчасово закрита для обслуговування пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з введенням затяжної комендантської години в Харкові та області змінено графік роботи метрополітену. Сьогодні харківське метро працюватиме до 18: 00.

Як повідомлялося, у Харкові та області змінять комендантську годину і посилять комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу провокацій.

До того ж "Укрзалізниця" скасує всі приміські та регіональні рейси з і до Харкова на День незалежності.

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Харків метро
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