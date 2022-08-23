У Харкові зупинили одну з ліній метро: що відомо
У Харкові в середу, 23 серпня, зупинили рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену в Telegram.
Також у Харкові для пасажирів закрили центральну станцію метро "Історичний музей".
"Шановні пасажири! З 11:00 рух поїздів по Салтівській лінії метрополітену тимчасово призупинено. Також станція "Історичний музей" тимчасово закрита для обслуговування пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у зв'язку з введенням затяжної комендантської години в Харкові та області змінено графік роботи метрополітену. Сьогодні харківське метро працюватиме до 18: 00.
Як повідомлялося, у Харкові та області змінять комендантську годину і посилять комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності через загрозу провокацій.
До того ж "Укрзалізниця" скасує всі приміські та регіональні рейси з і до Харкова на День незалежності.