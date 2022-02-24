UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове остановили метро

Автор: Сергей Пышкин

Мэр Харькова Игорь Терехов приказал остановить работу метро. Попросил местных оставаться в подземке и помогать друг другу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KharkivToday.

"У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. В 15:00 не произошло. Здесь самое безопасное место", - заявил мэр.

Терехов пообещал обратиться в коммунальные службы касаемо организации доставки воды, еды и медикаментов.

В Харьковском метро могут расположиться более 154 тысяч человек.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию о ситуации в Харькове на фоне войны с Российской Федерацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаХарьков