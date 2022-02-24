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У Харкові зупинили метро

Автор: Сергій Пишкін

Мер Харкова Ігор Терехов наказав зупинити роботу метро. Попросив місцевих залишатися в підземці й допомагати одне одному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KharkivToday.

"У мене була інформація, що буде завдано ракетного удару о 15:00. Тому я вирішив зупинити всі станції метрополітену і попросив вас усіх спуститися. О 15:00 не сталося. Тут найбезпечніше місце", - заявив мер.

Терехов пообіцяв звернутися до комунальних служб щодо організації доставки води, їжі та медикаментів.

У Харківському метро можуть розташуватися більше ніж 154 тисяч людей.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлює інформацію про ситуацію у Харкові на тлі війни з Російською Федерацією.

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