В Харькове остановили метро
Фото: в Харькове остановили метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Мэр Харькова Игорь Терехов приказал остановить работу метро. Попросил местных оставаться в подземке и помогать друг другу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KharkivToday.
"У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. В 15:00 не произошло. Здесь самое безопасное место", - заявил мэр.
Терехов пообещал обратиться в коммунальные службы касаемо организации доставки воды, еды и медикаментов.
В Харьковском метро могут расположиться более 154 тысяч человек.
Напомним, РБК-Украина обновляет информацию о ситуации в Харькове на фоне войны с Российской Федерацией.