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В Харькове остановили метро

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Четверг 24 февраля 2022 18:09
В Харькове остановили метро Фото: в Харькове остановили метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Мэр Харькова Игорь Терехов приказал остановить работу метро. Попросил местных оставаться в подземке и помогать друг другу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KharkivToday.

"У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. В 15:00 не произошло. Здесь самое безопасное место", - заявил мэр.

Терехов пообещал обратиться в коммунальные службы касаемо организации доставки воды, еды и медикаментов.

В Харьковском метро могут расположиться более 154 тысяч человек.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию о ситуации в Харькове на фоне войны с Российской Федерацией.

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