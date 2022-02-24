ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові зупинили метро

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 18:09
У Харкові зупинили метро Фото: у Харкові зупинили метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Мер Харкова Ігор Терехов наказав зупинити роботу метро. Попросив місцевих залишатися в підземці й допомагати одне одному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KharkivToday.

"У мене була інформація, що буде завдано ракетного удару о 15:00. Тому я вирішив зупинити всі станції метрополітену і попросив вас усіх спуститися. О 15:00 не сталося. Тут найбезпечніше місце", - заявив мер.

Терехов пообіцяв звернутися до комунальних служб щодо організації доставки води, їжі та медикаментів.

У Харківському метро можуть розташуватися більше ніж 154 тисяч людей.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлює інформацію про ситуацію у Харкові на тлі війни з Російською Федерацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Харків
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна