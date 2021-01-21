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В Харькове объявили день траура из-за гибели 15 человек в доме престарелых

Харьков, Четверг 21 января 2021 18:38
В Харькове объявили день траура из-за гибели 15 человек в доме престарелых
Фото: заседание горисполкома Харькова
Автор: Роман Тверденко

В Харькове в пятницу, 22 января, объявлен день траура после пожара в доме престарелых. В результате происшествия погибли 15 человек.

Об этом сообщает Objectiv.tv по итогам заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

На заседании сообщили, что сгоревшее здание было построено в 1953 году. Нелегальный хоспис размещался на площади в 115 квадратных метров и в нем не были организованы мероприятия по противопожарной безопасности.

Секретарь горсовета Игорь Терехов дал поручение провести "тотальную проверку", чтобы обнаружить подобные объекты.

Ранее стало известно, что в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы. Возле ее дома уже выставлены полицейские наряды. Известно, что объект нигде не числился как дом престарелых.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 15 человек в результате пожара, еще 11 находятся в больницах.

Также ранее появились фото и видео пожара в доме престарелых "Золотое время".

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