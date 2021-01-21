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У Харкові оголосили день жалоби за загибель 15 людей в будинку престарілих

Харків, Четвер 21 січня 2021 18:38
У Харкові оголосили день жалоби за загибель 15 людей в будинку престарілих
Фото: засідання міськвиконкому Харкова
Автор: Роман Тверденко

У Харкові в п'ятницю, 22 січня, оголошено день жалоби після пожежі в будинку престарілих. В результаті події загинули 15 осіб.

Про це повідомляє Objectiv.tv за підсумками засідання міської комісії з ТЕБ та НС.

На засіданні повідомили, що згорілу будівлю було побудовано в 1953 році. Нелегальний хоспіс розміщувався на площі 115 квадратних метрів та в ньому не були організовані заходи з протипожежної безпеки.

Секретар міськради Ігор Терехов дав доручення провести тотальну перевірку", щоб виявити подібні об'єкти.

Раніше стало відомо, що у зв'язку з пожежею в будинку престарілих в Харкові вирішується питання про затримання його власниці. Біля її будинку вже виставлені поліцейські наряди. Відомо, що об'єкт ніде не значився як будинок престарілих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибелі 15 людей в результаті пожежі, ще 11 перебувають у лікарнях.

Також раніше з'явилися фото і відео пожежі в будинку престарілих "Золотий час".

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