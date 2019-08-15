В Харькове обвиняемый на суде совершил попытку суицида

В Харькове подозреваемый в убийстве пытался покончить с собой в зале суда во время заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

По сообщению полиции инцидент произошел 14 августа около 15:15 во время заседания Коминтерновского районного суда.

"Обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав его в полость рта, пронес в зал судебного заседания, где нанес себе ранение в живот", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу. В данный момент его состояние удовлетворительное.

По факту происшествия решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 июля в Одессе в здании суда военнослужащий Нацгвардии выстрелил себе в голову. Спустя два дня он умер в больнице от полученных травм.

Также сообщалось о том, что в июле в центре Киева мужчина пытался покончить с жизнью, спрыгнув с крыши. Во время того, как его пытались снять правоохранители, суицидник стал проявлять агрессию и чуть не скинул с крыши полицейского.