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В Харькове под обстрел снова попала ядерная установка: есть ли угроза

Фото: оккупанты обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове (t me kharkivlife1)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска 25 июня снова обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове. Здание было повреждено, однако опасности пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

В результате обстрелов повреждена северная стена пристройки ускорителя, вентиляционные каналы, система охлаждения и корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания.

Персонал проводит обследование, но работа затруднена из-за угрозы обстрелов. Сейчас радиационный фон в пределах нормы. Однако в случае бомбардировок ситуация может ухудшиться.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты несколько раз обстреливали территорию ядерной установки в Харькове. Здания и инфраструктура подверглись разрушениям.

В целом оккупанты усилили обстрелы Харькова, жителям нескольких районов посоветовали не выходить на улицы по возможности.

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