В Харькове оккупанты снова обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов"
В Харькове в понедельник, 28 марта, под обстрелы российских оккупантов вновь попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Здания и инфраструктура, которые расположены на территории Харьковского физико-технического института, подверглись разрушениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования.
"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 28.03.2022 года примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны РФ здания и инфраструктура, которые расположены на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), подверглись серьезным повреждениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.
Продолжение ее бомбардировки или обстрелов могут привести к тяжелым последствиям по загрязнению прилегающих территорий.
Напомним, вчера российские военные также обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове.
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