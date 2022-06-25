У Харкові під обстріл знову потрапила ядерна установка: чи є загроза

Російські війська 25 червня знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Будівля була пошкоджена, проте небезпеки наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.
Внаслідок обстрілів пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача, вентиляційні канали, систему охолодження та корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення.
Персонал проводить обстеження, але робота ускладнена через загрозу обстрілів. Наразі радіаційний фон в межах норми. Проте у разі бомбардувань ситуація може погіршитися.
"У черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти декілька разів обстрілювали територію ядерної установки у Харкові. Будівлі та інфраструктура зазнали руйнувань.
Загалом окупанти посилили обстріли Харкова, жителям декількох районів порадили не виходити на вулиці за можливості.
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