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Харьков под угрозой артобстрела: названы самые опасные районы

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Харьков, Суббота 25 июня 2022 14:58
Харьков под угрозой артобстрела: названы самые опасные районы Фото: 25 июня в Харькове и области сохраняется угроза артобстрела (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В нескольких районах Харькова сегодня сохраняется угроза артиллерийского обстрела российскими войсками. Жителей призывают не выходить на улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По информации издания, речь идет о Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, Пятихатках и поселке Жуковского.

"Призываем не находиться на улице и держаться ближе к укрытиям. В течение всего дня в этих районах будет сохраняться угроза российских артобстрелов", - пишут местные СМИ, ссылаясь на Департамент гражданской защиты.

Напомним, в последнее время обстрелы российскими войсками Харькова и области усилились.

Враг продолжает бить из артиллерии и РСЗО. На фоне чего власти дали ответ, есть ли насущная потребность в эвакуации.

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