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В Харькове не обнаружили взрывчатку в метро

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 14:01
В Харькове не обнаружили взрывчатку в метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из метро эвакуировали более 800 человек

В Харькове правоохранители завершили проверку метро после сообщения о минировании, взрывоопасные предметы не были обнаружены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, специалисты обследовали станции метро "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". В ходе обследования никакие взрывоопасные предметы в метро не были обнаружены.

"Специалисты обследовали более 6 тысяч кв. метров внутренней и прилегающей территории, эвакуировали 830 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - отметили в полиции.

Напомним, утром 7 ноября полиция Харькова получила информацию о минировании трех станций метро. Неизвестный сообщил о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет".

Также сегодня неизвестный сообщил о минировании трех станций метро в Киеве. На вход были закрыты станции "Золотые Ворота", "Красный хутор" и "Академгородок". На данный момент правоохранители проверили станцию "Золотые Ворота", взрывчатка не была обнаружена.

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Новости Украины Харьковметроминирование
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