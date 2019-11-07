У Харкові не виявили вибухівку в метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З метро евакуювали понад 800 осіб

У Харкові правоохоронці завершили перевірку метро після повідомлення про мінування, вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, фахівці обстежили станції метро "Центральний ринок", "Спортивна" та "Університет". В ході обстеження жодних вибухонебезпечних предметів в метро не було виявлено.

"Фахівці обстежили понад 6 тисяч кв. метрів внутрішньої та прилеглої території, евакуювали 830 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, вранці 7 листопада поліція Харкова отримала інформацію про мінування трьох станцій метро. Невідомий повідомив про закладення вибухівки на станціях "Центральний ринок", "Спортивна" та "Університет".

Також сьогодні невідомий повідомив про мінування трьох станцій метро в Києві. На вхід було закрито станції "Золоті Ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко". Наразі правоохоронці перевірили станцію "Золоті Ворота", вибухівку не буо виявлено.