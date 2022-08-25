В Харькове и области снова изменили комендантский час
Харьков и область возвращаются к предыдущему времени действия комендантского часа после окончания ее продленного формата ко Дню независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"С 25 августа 2022 года и в дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 6:00 до отдельных распоряжений", - пояснил он.
Руководитель региона напомнил, что во время действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.
Как сообщалось, в Харькове и области изменили комендантский час и усилили комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.
К тому же "Укрзализныця" отменила все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.
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