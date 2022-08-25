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В Харькове и области снова изменили комендантский час

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Харьков, Четверг 25 августа 2022 11:48
В Харькове и области снова изменили комендантский час Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Наталия Гурковская

Харьков и область возвращаются к предыдущему времени действия комендантского часа после окончания ее продленного формата ко Дню независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"С 25 августа 2022 года и в дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 6:00 до отдельных распоряжений", - пояснил он.

Руководитель региона напомнил, что во время действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Как сообщалось, в Харькове и области изменили комендантский час и усилили комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы провокаций.

К тому же "Укрзализныця" отменила все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.

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