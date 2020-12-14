В Харькове гололед: перебои в работе троллейбусов, десятки пострадавших

Фото: гололед (РБК-Украина)

В Харькове из-за непогоды приостановлено движение троллейбусов на ряде маршрутов. Почти 80 человек госпитализировали из-за травм, полученных из-за гололеда.

Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в Facebook.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Возможна быстрая остановка некоторых трамвайных маршрутов", - сообщил он.

Сидоренко добавил, что в Харькове непрерывно идет дождь, поэтому транспортники сейчас не могут прочистить контактные сети.

"Обещают сделать это ночью, если прекратятся осадки", - добавил он.

Кроме того, руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии Newsroom сообщил, что за последние сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученных в результате гололеда. Из них 77 человек были доставлены в больницы.

"Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой кости, растяжения связок и ушибы", - добавил он.

По словам Забашта, такое количество обращений с характерными травмами значительно превышает средний показатель и напрямую связано с погодой.

Напомним, в Киеве 10 декабря прошел ледяной дождь, превративший город в настоящий каток. Это привело к многочисленным авариям и пробкам на дорогах.

Утром 11 декабря в аэропорту "Киев" были отменены рейсы из-за ухудшения погодных условий. На территории работала спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта.