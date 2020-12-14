У Харкові ожеледиця: перебої в роботі тролейбусів, десятки постраждалих

Фото: ожеледь (РБК-Україна)

У Харкові через негоду призупинено рух тролейбусів на ряді маршрутів. Майже 80 осіб госпіталізували через травми, отриманих через ожеледицю.

Про це повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко в Facebook.

"У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів", - повідомив він.

Сидоренко додав, що в Харкові безперервно йде дощ, тому транспортники не можуть прочистити контактні мережі.

"Обіцяють зробити це вночі, якщо припиняться опади", - додав він.

Крім того, керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта у коментарі Newsroom повідомив, що за останню добу у швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отриманих в результаті ожеледиці. З них 77 осіб були доставлені в лікарні.

"Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої кістки, розтягнення зв'язок і удари", - додав він.

За словами Забашта, така кількість звернень з характерними травмами значно перевищує середній показник і напряму пов'язане з погодою.

Нагадаємо, у Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, перетворив місто на справжній каток. Це призвело до численних аварій і пробок на дорогах.

Вранці 11 грудня в аеропорту "Київ" були скасовані рейси через погіршення погодних умов. На території працювала спецтехніка для підтримки робочого стану аеропорту.