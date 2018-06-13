В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат

В результате происшествия никто из граждан не пострадал

В Харькове сегодня, 13 июня 2018 года, неизвестные подорвали и ограбили банкомат на улице Краснодарской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня в 04:00 в местный отдел полиции поступило сообщении о взрыве в банкомате на улице Краснодарской. По выводам специалистов, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается сумма средств, которыми завладели злоумышленники.

Фото: место взрыва в Харькове (hk.npu.gov.ua)

"Информация по данному факту внесена в Журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком ночью 5 июня 2018 года произошел взрыв возле банка.