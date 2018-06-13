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Интервью

В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 11:24
Фото: место взрыва в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Харькове (hk.npu.gov.ua)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал

В Харькове сегодня, 13 июня 2018 года, неизвестные подорвали и ограбили банкомат на улице Краснодарской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня в 04:00 в местный отдел полиции поступило сообщении о взрыве в банкомате на улице Краснодарской. По выводам специалистов, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается сумма средств, которыми завладели злоумышленники.

Фото: место взрыва в Харькове (hk.npu.gov.ua)

"Информация по данному факту внесена в Журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком ночью 5 июня 2018 года произошел взрыв возле банка.

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Теги публикации: Харьков, полиция, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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