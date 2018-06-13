Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харкові невідомі підірвали і пограбували банкомат

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 11:24
Фото: місце вибуху у Харкові (hk.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав

У Харкові сьогодні, 13 червня 2018 року, невідомі підірвали і пограбували банкомат на вулиці Краснодарській. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області

Як зазначається, сьогодні у 04:00 до місцевого відділу поліції надійшло повідомленні про вибух у банкоматі на вулиці Краснодарській. За висновками фахівців, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

Наразі встановлюється сума коштів, якими заволоділи зловмисники.

 

Фото: місце вибуху у Харкові (hk.npu.gov.ua)

"Інформація за даним фактом внесена до Журналу єдиного обліку заяв і правопорушень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України. Поліцейські встановлюють всі обставини та осіб, причетних до події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому вночі 5 червня 2018 року стався вибух біля банку.

Оператор ГТС в 17 разів завищив заборгованість "Харківміськгазу" за свої послуги балансування Під Харковом внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів постраждали 4 особи
Теги публікації: Харків, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся