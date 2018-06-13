У Харкові невідомі підірвали і пограбували банкомат

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав

У Харкові сьогодні, 13 червня 2018 року, невідомі підірвали і пограбували банкомат на вулиці Краснодарській. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні у 04:00 до місцевого відділу поліції надійшло повідомленні про вибух у банкоматі на вулиці Краснодарській. За висновками фахівців, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

Наразі встановлюється сума коштів, якими заволоділи зловмисники.

Фото: місце вибуху у Харкові (hk.npu.gov.ua)

"Інформація за даним фактом внесена до Журналу єдиного обліку заяв і правопорушень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України. Поліцейські встановлюють всі обставини та осіб, причетних до події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому вночі 5 червня 2018 року стався вибух біля банку.