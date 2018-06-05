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У Кропивницькому стався вибух біля банку

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 11:50
Фото: місце вибуху (facebook.com gre4ka.info)
Фото: місце вибуху (facebook.com gre4ka.info)

Подію кваліфіковано як хуліганство

У Кропивницькому сьогодні вночі, 5 червня 2018 року, стався вибух біля банку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

"Невідомий вибуховий пристрій спрацював на порозі будівлі 5 червня о 00.22. Внаслідок чого було пошкоджено склопакет на вході до приміщення банківської установи та банкомат. Незначних технічних пошкоджень також зазнали припарковані неподалік легкові авто", - йдеться у повідомленні.   

 

Фото: місце вибуху (facebook.com gre4ka.info)

Як зазначається, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, подію кваліфіковано як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє місцеве видання "Перша електронна газета", вибух стався біля приміщення банку “Південний”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Лисичанську Луганської області в одному з приватних будинків прогримів вибух, в результаті чого постраждали дві особи.

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Теги публікації: Кропивницький, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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