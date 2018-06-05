У Кропивницькому стався вибух біля банку

Подію кваліфіковано як хуліганство

У Кропивницькому сьогодні вночі, 5 червня 2018 року, стався вибух біля банку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

"Невідомий вибуховий пристрій спрацював на порозі будівлі 5 червня о 00.22. Внаслідок чого було пошкоджено склопакет на вході до приміщення банківської установи та банкомат. Незначних технічних пошкоджень також зазнали припарковані неподалік легкові авто", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце вибуху (facebook.com gre4ka.info)

Як зазначається, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, подію кваліфіковано як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє місцеве видання "Перша електронна газета", вибух стався біля приміщення банку “Південний”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Лисичанську Луганської області в одному з приватних будинків прогримів вибух, в результаті чого постраждали дві особи.