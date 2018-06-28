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Интервью

В Харькове напали на пенсионеров и подожгли их дом, есть погибший и пострадавшая

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 11:17
Фото: место пожара (facebook.com/police.kharkov)
Фото: место пожара (facebook.com/police.kharkov)

Также неизвестный обокрал пенсионеров

В Харькове в Московском районе неизвестный напал на пенсионеров и поджег их дом, в результате чего была госпитализирована женщина, от ножевых ранений погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"27 июня в Московском районе города Харькова около 14 часов 20 минут в части одноэтажного жилого дома по улице Сабуривськая произошел пожар, в 17 часов 20 минут он был локализован подразделениями ГСЧС в Харьковской области", - говорится в сообщении.

 

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Опубліковано Поліція Харківщини Четвер, 28 червня 2018 р.

 

Так, при осмотре места происшествия полицейские обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Пострадавшая женщина рассказала полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, который напал на нее, ударил по голове, связал и положил в ванную. Затем он начал искать в доме денежные средства, ювелирные изделия и ценные предметы. Неизвестный завладел деньгами в сумме 1 200 гривен, продуктами питания и скрылся с места происшествия, подпалив дом.

Фото: место пожара
"Женщину госпитализировали в больницу, тело ее погибшего сожителя направлено в морг для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцяти лет или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается. Организованы необходимые мероприятия для установления причастного к преступлению лица и его задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод, шестеро раненых.

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Теги публикации: Харьков, Харьков, поджог, ограбление, пенсионеры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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