В Ірані загорівся нафтопереробний завод, шестеро поранених

Пожежа сталася в місті Абадан

У четвер 28 червня в Ірані згорiла частина Абаданского нафтохімічного комплексу. Про це інформує агентство Tasnim.

У місті Абадан, що на південному заході Ірану сталася пожежа, в результаті якої постраждало шість осіб. Поранені були доставлені в лікарню ім. Імама Хомейні в Абадані. В гасінні вогню на нафтопереробному заводі брали участь всі пожежні Абадану.

Завод в Абадані є найстарішим в нафтовидобувній провінції Хузестан.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Руханi заявив у своєму виступі на державному телебаченні, що іранці повинні стояти разом перед обличчям американського тиску, щоб "поставити Америку на коліна".

"Ми будемо вирішувати проблеми. Ми будемо чинити тиск. Але ми не будемо жертвувати нашою незалежністю", - сказав Руханi.