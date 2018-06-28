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Інтерв'ю

У Харкові напали на пенсіонерів та підпалили їх будинок, є загиблий та постраждала

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 11:17
Фото: місце пожежі (facebook.com/police.kharkov)
Фото: місце пожежі (facebook.com/police.kharkov)

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У Харкові у Московському районі невідомий напав на пенсіонерів та підпалив їх будинок, в результаті чого була госпіталізована жінка, від ножових поранень загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Харківській області у Facebook

"27 червня у Московському районі міста Харкова близько 14 годин 20 хвилин в частині одноповерхового житлового будинку по вулиці Сабурівській сталася пожежа, яка о 17 годині 20 хвилин була локалізована підрозділами ДСНС в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

 

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Опубліковано Поліція Харківщини Четвер, 28 червня 2018 р.

 

Так, при огляді місця події поліцейські виявили 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми та тіло 72-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Потерпіла жінка розповіла поліцейським, що до будинку проник невідомий чоловік, який напав на неї -  вдарив по голові, зв’язав та поклав до ванни. Потім він почав шукати у будинку грошові кошти, ювелірні вироби та цінні предмети. Невідомий заволодів грошима у сумі 1 200 гривень, продуктами харчування та зник з місця події, підпаливши будинок. 

Фото: місце пожежі 
"Жінку госпіталізовано до лікарні, тіло її загиблого співмешканця направлено до моргу для встановлення причин смерті", - йдеться у повідомленні.
 

Слідчі кваліфікували подію за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває. Організовано необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ірані загорівся нафтопереробний завод, шестеро поранених.

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Теги публікації: Харків, Харків, поджог, ограбление, пенсионеры  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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