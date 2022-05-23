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В Харькове с начала войны спасатели достали из-под завалов более 150 погибших

Фото: в Харькове с начала войны спасатели достали из-под завалов более 150 погибших (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС из-под 98 завалов зданий извлекли 150 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замначальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолия Торяника в эфире телемарафона.

По его словам, во время разбора завалов в Харькове было спасено более 250 человек.

При этом наиболее массированным обстрелам в городе подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт. Данные районы находятся ближе к линии столкновения, до которых враг доставал артиллерией.

Торяник также рассказал, что при исполнении своих обязанностей погибли 5 человек из-за повторного обстрела: 2 спасателя и 3 сапера . При этом 7 саперов получили ранения.

Он также рассказал о том, что в первые дни после начала российской агрессии, саперы отрабатывали по 100-120 заявок в день. За неполные 3 месяца они совершили в общей сложности более 4 тысяч выездов и обезвредили около 3 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, 21 мая российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили более 10 человек.

Мы также писали о том, что в Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч боеприпасов.

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ХарьковГСЧС