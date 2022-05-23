ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове с начала войны спасатели достали из-под завалов более 150 погибших

Новина українською →
Харьков, Понедельник 23 мая 2022 06:36
В Харькове с начала войны спасатели достали из-под завалов более 150 погибших Фото: в Харькове с начала войны спасатели достали из-под завалов более 150 погибших (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС из-под 98 завалов зданий извлекли 150 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замначальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолия Торяника в эфире телемарафона.

По его словам, во время разбора завалов в Харькове было спасено более 250 человек.

При этом наиболее массированным обстрелам в городе подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт. Данные районы находятся ближе к линии столкновения, до которых враг доставал артиллерией.

Торяник также рассказал, что при исполнении своих обязанностей погибли 5 человек из-за повторного обстрела: 2 спасателя и 3 сапера . При этом 7 саперов получили ранения.

Он также рассказал о том, что в первые дни после начала российской агрессии, саперы отрабатывали по 100-120 заявок в день. За неполные 3 месяца они совершили в общей сложности более 4 тысяч выездов и обезвредили около 3 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, 21 мая российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков и область, в результате чего ранения получили более 10 человек.

Мы также писали о том, что в Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков ГСЧС
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения