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У Харкові з початку війни рятувальники дістали з-під завалів понад 150 загиблих

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Харків, Понеділок 23 травня 2022 06:36
У Харкові з початку війни рятувальники дістали з-під завалів понад 150 загиблих Фото: у Харкові з початку війни рятувальники дістали з-під завалів понад 150 загиблих (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З початку повномасштабної війни рятувальники Харківського гарнізону ДСНС з-під 98 завалів будівель витягли 150 тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолія Торяника в ефірі телемарафону.

За його словами, під час розбору завалів у Харкові було врятовано понад 250 осіб.

При цьому найбільш масованим обстрілам в місті піддавалися Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт. Дані райони знаходяться ближче до лінії зіткнення, до яких ворог діставав артилерією.

Торяник також розповів, що при виконанні своїх обов'язків загинули 5 осіб через повторний обстріл: 2 рятувальника і 3 сапери. При цьому 7 саперів отримали поранення.

Він також розповів про те, що в перші дні після початку російської агресії, сапери відпрацьовували по 100-120 заявок на день. За неповні 3 місяці вони здійснили в цілому більше 4 тисяч виїздів і знешкодили близько 3 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 21 травня російські окупанти продовжили обстрілювати Харків і область, внаслідок чого поранення отримали понад 10 осіб.

Ми також писали про те, що в Київській області сапери Нацгвардії знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів.

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Харків ДСНС
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