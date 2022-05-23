У Харкові з початку війни рятувальники дістали з-під завалів понад 150 загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолія Торяника в ефірі телемарафону.

За його словами, під час розбору завалів у Харкові було врятовано понад 250 осіб.

При цьому найбільш масованим обстрілам в місті піддавалися Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт. Дані райони знаходяться ближче до лінії зіткнення, до яких ворог діставав артилерією.

Торяник також розповів, що при виконанні своїх обов'язків загинули 5 осіб через повторний обстріл: 2 рятувальника і 3 сапери. При цьому 7 саперів отримали поранення.

Він також розповів про те, що в перші дні після початку російської агресії, сапери відпрацьовували по 100-120 заявок на день. За неповні 3 місяці вони здійснили в цілому більше 4 тисяч виїздів і знешкодили близько 3 тисяч вибухонебезпечних предметів.