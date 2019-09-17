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У Харкові чоловіка вбило струмом у підстанції

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 15:23
У Харкові чоловіка вбило струмом у підстанції
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Електрика смертельно вразило струмом під час ремонтних робіт

В Холодногірському районі Харкова чоловіка вбило електричним струмом у приміщенні підстанції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався під час ремонтних робіт в Холодногірському районі. За даними поліції, під час роботи в приміщенні підстанції по вулиці Полтавський шлях 63-річного електрика смертельно вразило струмом.

"Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення Холодногірського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські правоохоронці розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного, здійснене в 2016 році. Крім того, сьогодні були затримані учасники злочинного угруповання, яке причетне до його замовного вбивства.

Раніше також повідомлялося, що в Харкові вночі дівчина на Audi TT збила на тротуарі чотирьох осіб. Інцидент стався на вулиці Сумській, постраждалих з різними травмами доставили в лікарню.

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