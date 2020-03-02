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В Харькове мужчина пытался пронести в метро две боевые гранаты

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 20:44
В Харькове мужчина пытался пронести в метро две боевые гранаты
Иллюстративное фото (УНИАН)

В рюкзаке мужчины обнаружили гранаты "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним

В Харькове работники полиции задержали пассажира метрополитена, который имел при себе две боевые гранаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Мужчину задержали во время прохождения турникета на станции метро "Южный вокзал".

"Во время осмотра полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины гранату "Ф-1" и "РГД-5" с запалами к ним", - говорится в сообщении.

Задержанный - 22-летний житель Кировоградской области. По факту незаконного обращения с оружием полицейские открыли уголовное производство. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

"В настоящее время решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, это не первый случай, когда правоохранители изъяли боевую гранату у пассажира харьковского метро. Так, 27 января гранату обнаружили у мужчины на станции метро "Площадь Конституции".

Также РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области неизвестный привел в действие боевую гранату в салоне автомобиля, пострадали трое местных жителей.

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