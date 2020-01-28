ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковском метро у мужчины обнаружили гранату

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 11:19
В Харьковском метро у мужчины обнаружили гранату
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция открыла уголовное дело

В Харькове на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили у мужчины гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищеве в вестибюле станции метро "Площадь Конституции". По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.

В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину В Харькове возле ОГА митинг закончился дракой, неизвестные распылили слезоточивый газ
Новости Украины Харьковметро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь