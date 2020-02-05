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В Винницкой области мужчина подорвал боевую гранату, есть раненые

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 14:19
В Винницкой области мужчина подорвал боевую гранату, есть раненые
Иллюстративное фото (УНИАН)

Мужчина взорвал гранату в салоне автомобиля

В Винницкой области неизвестный в салоне автомобиля привел в действие боевую гранату, пострадали трое местных жителей. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Леляки Жмеринского района 4 февраля около 17:00.

По предварительной информации, между нетрезвыми мужчинами, которые находились в автомобиле Mercedes, возник конфликт, во время которого один из его участников достал и привел в действие гранату РГД-5. В результате взрыва пострадали трое местных жителей 21, 34 и 36 лет. Потерпевшие в тяжелом состоянии были доставленны в реанимационное отделение Жмеринской больницы.

Фото: vn.npu.gov.ua

Еще один 52-летний участник инцидента телесных повреждений не получил, так как успел выпрыгнуть из машины, добавили в полиции. Сейчас правоохранители выясняют источник происхождения взрывного предмета.

"Следственным управлением начаты расследования уголовных производств по ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения предусмотрено до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Харькове на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили у мужчины гранату. Также сообщалось, что от взрыва гранаты 26 января в Харькове погиб 63-летний мужчина.

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Новости Украины оружиегранатаВинницкая область
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