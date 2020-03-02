У Харкові чоловік намагався пронести в метро дві бойові гранати

Ілюстративне фото (УНІАН)

У рюкзаку чоловіка виявили гранати "Ф-1" та "РГД-5" із запалами до них

У Харкові працівники поліції затримали пасажира метрополітену, який мав при собі дві бойові гранати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області.

Чоловіка затримали під час проходження турнікету на станції метро "Південний вокзал".

"Під час огляду поліцейські виявили у рюкзаку чоловіка гранату "Ф-1" та "РГД-5" із запалами до них", - йдеться у повідомленні.

Затриманий - 22-річний мешканець Кіровоградської області. За фактом незаконного поводження зі зброєю поліцейські відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

"На даний час вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли правоохоронці вилучали бойову гранату у пасажира харківського метро. Так, 27 січня гранату виявили у чоловіка на станції метро "Площа Конституції".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області невідомий привів у дію бойову гранату у салоні автомобіля, постраждали троє місцевих жителів.