В Харькове "минировали" 3 станции метро

В результате проверки никаких взрывчатых веществ обнаружено не было

Сотрудники Нацполиции провели тщательный осмотр станций метрополитена "Героев труда", "Студенческая", "Академика Павлова" и прилегающей территории в Харькове. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Харьковской области на странице в Facebook.

Как сообщается, информация о заминировании метрополитена поступила в Киевский отдел полиции 29 июля около 20.00.

"Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что движение электропоездов метрополитена не прекращалось.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сегодня, 30 июля, около 9.15 на электронную почту Львовской областной клинической больницы поступило анонимное письмо с требованием перечислить пять тысяч гривен на электронный счет.

Если требование не будет выполнено, автор письма угрожал заминировать помещение больницы, расположенном по адресу улица Черниговская, 7.

Ранее в Одессе правоохранители получили анонимное сообщении о заминировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета по ул. Ольгиевской.

Информация о заминировании не подтвердилась.