В Харкові "мінували" 3 станції метро

В результаті перевірки жодних вибухових речовин виявлено не було

Співробітники Нацполіції провели ретельний огляд станцій метрополітену "Героїв праці", "Студентська", "Академіка Павлова" та прилеглої території в Харкові. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили, йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Харківської області на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, інформація про замінування метрополітену надійшла до Київського відділу поліції 29 липня близько 20.00.

"Для перевірки повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рух електропоїздів метрополітену не припинявся.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові сьогодні, 30 липня, близько 9.15 на електронну пошту Львівської обласної клінічної лікарні надійшов анонімний лист з вимогою переказати п’ять тисяч гривень на електронний рахунок.

Якщо вимога не буде виконана, автор листа погрожував замінувати приміщення лікарні, розташованому за адресою вулиця Чернігівська, 7.

Раніше в Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомленні про замінування одного з корпусів Одеського національного медичного університету по вул. Ольгіївській.

Інформація про замінування не підтвердилася.