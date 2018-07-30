У Львові невідомий погрожує замінувати обласну лікарню

Невідомий погрожує замінувати лікарню, якщо на його рахунок не перекажуть кошти

У Львові сьогодні, 30 липня, близько 9.15 на електронну пошту Львівської обласної клінічної лікарні надійшов анонімний лист з вимогою переказати п’ять тисяч гривень на електронний рахунок. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Львівської області.

Якщо вимога не буде виконана, автор листа погрожує замінувати приміщення лікарні, розташованому за адресою вулиця Чернігівська, 7.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Правоохоронці обстежуватимуть вказане у листі приміщення та прилеглу територію.

Вирішується питання правової кваліфікації події, встановлюється особа автора листа.

Наадаємо,раніше в Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомленні про замінування одного з корпусів Одеського національного медичного університету по вул. Ольгіївській.

Інформація про замінування не підтвердилася.

Також повідомлялося, що в поліцію надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів і речовин у приміщенні суду провели евакуацію працівників та відвідувачів суду.

Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася.