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В Харькове микроавтобус сбил насмерть семилетнюю девочку

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 09:49
Фото: ДТП в Харькове (РБК-Украина)
Фото: ДТП в Харькове (РБК-Украина)

Об инциденте правоохранителям сообщили медики

В Харькове на улице Драгомировская вчера, 17 июня,  42-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции в Харьковской области на странице в Facebook.

Отмечается, что об инциденте правоохранителям сообщили медики.

Девочка скончалась от полученных травм.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", говорится в сообщении.

 

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Опубліковано Поліція Харківщини 17 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области легковой автомобиль сбил четырех человек, которые двигались на велосипедах.

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Теги публикации: Харьков, ДТП, Харьков, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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