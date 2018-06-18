В Харькове микроавтобус сбил насмерть семилетнюю девочку

Об инциденте правоохранителям сообщили медики

В Харькове на улице Драгомировская вчера, 17 июня, 42-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции в Харьковской области на странице в Facebook.

Отмечается, что об инциденте правоохранителям сообщили медики.

Девочка скончалась от полученных травм.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", говорится в сообщении.

У Харкові водій збив семирічну дитину Від отриманих ушкоджень дівчинка загинула. 17 червня о 17.36 до Основ'... Опубліковано Поліція Харківщини 17 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области легковой автомобиль сбил четырех человек, которые двигались на велосипедах.