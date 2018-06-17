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В ДТП под Харьковом погибла велосипедистка, двоих подростков госпитализировали

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 14:59
Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

В совершении ДТП подозревается 42-летний водитель "ВАЗ"

В Харьковской области легковой автомобиль сбил четырех человек, которые двигались на велосипедах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Харьковской области.

"Авария произошла 17 июня в 11:10 в пгт Безлюдовка. В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Другой пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В совершении ДТП подозревается 42-летний водитель "ВАЗ".

Вместе с тем, согласно информации "112.ua", в результате ДТП погибла 29-летняя женщина.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке сегодня, 17 июня, на улице Набережной столкнулись внедорожник и автобус Национальной гвардии Украины.

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Теги публикации: ДТП, Харьков, полиция, велосипеды  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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