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У Харкові мікроавтобус збив на смерть семирічну дівчинку

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 09:49
Фото: ДТП у Харкові (РБК-Україна)
Фото: ДТП у Харкові (РБК-Україна)

Про інцидент правоохоронцям повідомили медики

У Харкові на вулиці Драгомирівська вчора, 17 червня, 42-річний водій мікроавтобуса збив семирічну дитину. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління поліції в Харківській області на сторінці в Facebook.

Наголошується, що про інцидент правоохоронцям повідомили медики.

Дівчинка померла від отриманих травм.

"Співробітники поліції встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", йдеться в повідомленні.

 

У Харкові водій збив семирічну дитину Від отриманих ушкоджень дівчинка загинула. 17 червня о 17.36 до Основ'...

Опубліковано Поліція Харківщини 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області легковий автомобіль збив чотирьох людей, які рухалися на велосипедах.

У Житомирській області  лоб в лоб зіткнулись два автомобілі В ДТП під Харковом загинула велосипедистка, двох підлітків госпіталізували
Теги публікації: Харків, ДТП, Харків, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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