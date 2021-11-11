В Харькове на месте ДТП с подростками автомобиль сбил полицейского

Как рассказали изданию очевидцы, водитель Mazda сбила патрульного полицейского на проспекте Науки, где оформляли ДТП, в котором пострадали два подростка.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что Mazda наехала на полицейского на проспекте Науки около 17:00. По предварительной информации, патрульный остановил автомобиль за нарушение ПДД. Во время общения с правоохранителями 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места и наехала на инспектора.

"В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.

Данные о происшествии зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: в Харькове на месте аварии с подростками сбили полицейского (hk.npu.gov.ua)