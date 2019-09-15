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В Харькове на Марше равенства напали на активиста

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 17:18
В Харькове на Марше равенства напали на активиста
Фото: столкновения на акции (mediaport.ua)

Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских

В воскресенье, 15 сентября, после Марша равенства "ХарківПрайд" в центре города напали на парня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

На кадрах видно, что до 20 человек шли за парнем, вероятно участником Марша равенства, после чего несколько из них начали наносить потерпевшему удары. Когда парень попытался убежать, злоумышленники догнали его и продолжили избивать, в том числе, ногами.

Кароч пиздос как он есть, толпа дегенератов традиционалистов напала на пацана и тупо отметелила эго. Вот это и есть ценности семьи как они есть. Кто узнает кого-то кто метелил пишите нам.

Опубликовано СолнцеЛикий Харьков Воскресенье, 15 сентября 2019 г.

Кроме того, сообщается, что молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько столкновений. В полиции пока не комментируют ситуацию в городе.

Фото: столкновения на акции (mediaport.ua)

Напомним, в этом году 23 июня в Киеве состоялся Марш Равенства. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что задержанных во время Марша равенства не было. Как и организаторы Киевпрайд, он также заявил, что о пострадавших информации нет.

Тогда на Марш приехали люди из других городов Украины. Традиционно на Киевпрайд пришел посол Канады в Украине Роман Ващук.

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