В Харькове на Марше равенства напали на активиста

Фото: столкновения на акции (mediaport.ua)

Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских

В воскресенье, 15 сентября, после Марша равенства "ХарківПрайд" в центре города напали на парня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

На кадрах видно, что до 20 человек шли за парнем, вероятно участником Марша равенства, после чего несколько из них начали наносить потерпевшему удары. Когда парень попытался убежать, злоумышленники догнали его и продолжили избивать, в том числе, ногами.

Кароч пиздос как он есть, толпа дегенератов традиционалистов напала на пацана и тупо отметелила эго. Вот это и есть ценности семьи как они есть. Кто узнает кого-то кто метелил пишите нам. Опубликовано СолнцеЛикий Харьков Воскресенье, 15 сентября 2019 г.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Кроме того, сообщается, что молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько столкновений. В полиции пока не комментируют ситуацию в городе.