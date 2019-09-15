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У Харкові на Марші рівності напали на активіста

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 17:18
У Харкові на Марші рівності напали на активіста
Фото: зіткнення на акції (mediaport.ua)

Молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських

У неділю, 15 вересня, після Маршу рівності "ХарківПрайд" у центрі міста напали на хлопця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

На кадрах видно, що до 20 людей йшли за хлопцем, ймовірно учасником Маршу рівності, після чого кілька з них почали наносити потерпілому удари. Коли хлопець спробував втекти, молодики наздогнали його та продовжили бити, зокрема, ногами.

Кароч пиздос как он есть, толпа дегенератов традиционалистов напала на пацана и тупо отметелила его. Вот это и есть ценности семьи как они есть. Кто узнает кого-то кто метелил пишите нам.

Опубліковано СолнцеЛикий Харьков Неділя, 15 вересня 2019 р.

Крім того, повідомляється, що молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських. Сталося кілька зіткнень. У поліції поки не коментують ситуацію в місті.

Фото: зіткнення на акції (mediaport.ua)

Нагадаємо, цього року 23 червня у Києві відбувся Марш Рівності. Глава Нацполіціі Сергій Князєв повідомив, що затриманих під час Маршу рівності не було. Як і організатори КиївПрайд, він також заявив, що про постраждалих інформації немає.

Тоді на Марш приїхали люди з інших міст України. Традиційно на КиївПрайд прийшов посол Канади в Україні Роман Ващук.

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