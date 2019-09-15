У Харкові на Марші рівності напали на активіста

Фото: зіткнення на акції (mediaport.ua)

Молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських

У неділю, 15 вересня, після Маршу рівності "ХарківПрайд" у центрі міста напали на хлопця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

На кадрах видно, що до 20 людей йшли за хлопцем, ймовірно учасником Маршу рівності, після чого кілька з них почали наносити потерпілому удари. Коли хлопець спробував втекти, молодики наздогнали його та продовжили бити, зокрема, ногами.

Кароч пиздос как он есть, толпа дегенератов традиционалистов напала на пацана и тупо отметелила его. Вот это и есть ценности семьи как они есть. Кто узнает кого-то кто метелил пишите нам. Опубліковано СолнцеЛикий Харьков Неділя, 15 вересня 2019 р.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Крім того, повідомляється, що молоді люди у балаклавах використовували петарди, а також кидали каміння в бік поліцейських. Сталося кілька зіткнень. У поліції поки не коментують ситуацію в місті.