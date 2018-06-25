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В Одессе в результате ДТП с мотоциклом пострадали четверо людей

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 03:35
Фото: на месте ДТП в Одессе (facebook.com/gunp.odessa)
Фото: на месте ДТП в Одессе (facebook.com/gunp.odessa)

Всех пострадавшие с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы

В центре Одессы вечером в воскресенье, 24 июня, мотоцикл совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе, в результате пострадали мотоциклист, его пассажирка, пешеход и пожилая женщина на тротуаре, на которую от удара отбросило мотоцикл. Об этом сообщила полиция Одесской области в Facebook.

"Предварительно по показаниям свидетелей установлено, что мотоциклист с пассажиркой совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения мотоцикл отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также была травмирована", - говорится в сообщении.

Всех четверых пострадавших с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства происшествия.

 

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Опубликовано Полиция Одесской области Воскресенье, 24 июня 2018 г.

Напомним, в Кривом Роге (Днепропетровская область) утром 23 июня 2018 года, пьяний водитель насмерть сбил двух женщин.

 

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Теги публикации: ДТП, Одесса, мотоциклист  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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