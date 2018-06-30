У Харкові легковий автомобіль збив жінку-пішохода

81-річну постраждалу госпіталізовано до лікарні

У Харкові сьогодні вранці, 30 червня 2018 року, легковий автомобіль збив жінку-пішохода. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"У Харкові водій легковика збив жінку-пішохода. 81-річну постраждалу було госпіталізовано до лікарні. Стан ії здоров'я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аварія сталася близько 10 години ранку на проспекті Гагаріна, де водій автомобіля "ВАЗ" скоїв наїзд на пішохода.

#поліція_Харківщини #ДТП У Харкові водій легковика збив жінку-пішохода. 81-річну постраждалу було госпіталізовано до... Опубліковано Поліція Харківщини Субота, 30 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Одеси 24 червня мотоцикл скоїв наїзд на пішохода на пішохідному переході, у результаті постраждали мотоцикліст, його пасажирка, пішохід та літня жінка на тротуарі, на яку від удару відкинуло мотоцикл.