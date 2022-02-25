В Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу: ранены трое курсантов

Российские оккупанты обстреляли взлетную полосу авиационного завода в Харькове. Вражеские войска применили кассетные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.
"Харьковский авиационный завод, ул. Сумская 134. Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", - написала Венедиктова.
Напомним, в Харьковской области российские войска обстреляли железнодорожную станцию Купянск, ранены два проводника.
Добавим, "Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков.