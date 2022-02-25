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Под Харьковом оккупанты обстреляли ж/д станцию: ранены двое проводников

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Харьковская область, Пятница 25 февраля 2022 17:22
Под Харьковом оккупанты обстреляли ж/д станцию: ранены двое проводников Под Харьковом обстреляна жд станция (илюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области российские войска обстреляли железнодорожную станцию Купянск. В результате ранены два проводника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Сегодня, 25 февраля, в результате обстрела железнодорожной станции Купянск ранены два проводника. Одного железнодорожника ранен в живот, другой - в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что область атакуют из Сумского направления, Дергачева, Волчанска, Купянска.

Добавим, "Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков.

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